《陈同辉专栏》中国央行货币政策放松或晚于预期

（本文为路透中文特邀专栏作家，大型金融机构从业人士陈同辉提供，仅代表本人观点）

经过11月21日央行的意外降息，市场对央行进一步放松货币政策的预期急剧升温，与此同时，中国通胀指标的疲弱，为这种预期火上浇油，根据统计局最新的数据显示，2014年12月我国CPI与PPI同比增长分别仅1.5%与-3.3%，分别创下09年以来的新低，这意味着2014年我国CPI同比增长仅2%，其对2015年CPI的翘尾影响仅为0.53%，可以预想，2015年全年CPI或仅为1.6%。在此情况下，市场普遍认为货币放松的空间已经打开，央行将于第一季度采取降准或者降息措施，以缓和经济下行压力。实际上市场的这种预期误读了近期央行货币政策的目标，忽视了当前中国经济所处的特殊情况以及其所需要处理的问题，换句话说，笔者认为在目前情况下，央行降准降息时点或晚于市场的一致预期。

做出这种判断的原因首先在于央行的行为。如果央行将于2015年第一季度降准或者降息，那么这意味着央行的货币政策已经由以往的稳健转为暗中的刺激，在此假设下，央行在2014年11月首先要做的就应该是降准，而非降息，毕竟目前市场利率较高的关键并不在于存贷款基准利率，而在于较高的存款准备金率。就宏观货币政策而言，央行行长周小川曾经说过，在正常情况下，数量型货币政策和价格型货币政策大致上是线性对偶关系，过高的存款准备金率通过对货币在数量上的扼制提高了资金的价格，而就微观而言，存款准备金对银行来说无异于征税，存款准备金率就是税率，因此过高的存款准备金率使得银行必须通过提高贷款利率以弥补损失。从市场观察的情况看，银行实际贷款利率高于央行公布的贷款基准利率，同时理财产品的收益率高于存款基准利率，在此情况下，按照正常的逻辑，央行应该优先考虑降低存款准备金率，以增加货币供给，降低市场利率，那么这种现象并没有出现，就意味着央行并无放松货币供给的打算。

退一步说，如果我们认为央行去年11月的降息行为代表其货币政策的转向，那么央行就有理由在12月继续降息，毕竟在未降低存款准备金率的情况下，去年11月份的降息对实体经济最大的影响在于降低存量贷款的资金成本。一般而言，银行会在央行更改存贷款基准利率后的次年随之更改贷款利率，以2014年我国整体债务规模为GDP的250%为基础，如果以需要偿还的债务利率为6%计算，可以知道我国经济一年仅债务利息部分的支出就达到GDP的15%，超过一年新增GDP总量，从这点考虑，如果央行考虑进一步降息，那么显然2015年第一季度的降息效果不如2014年12月份，同时央行在历史上也并不缺乏连续两个月降低存贷款基准利率的记录。因此，既然央行选择在2014年12月份维持基准利率不变，那就无必要在今年第一季度选择降低基准利率。

此外，如果央行的目的在于刺激经济，那么在动用货币工具时，就应该向市场传递其希望拉动经济增长的意图，以图事半功倍之效果，然而如果我们回顾央行从2013年开始的货币政策执行情况，可以发现其与过去有很大的不同，即现在央行在货币政策工具使用的披露时间上存在较长的时滞。市场对央行这种不透明的做法颇有微词，认为央行没有做到公开透明，不能有效的做好预期管理。但是，如果我们换一个思维，央行动用货币政策工具并不是为了刺激经济，而仅为了托底，那么其行为就能得到很好的解释：不立刻对外公布货币政策工具动用的类型以及数量，有利于维持市场预期稳定，避免引起“开始刺激经济”的误解，这本身就是一种预期管理。

从以上分析可以发现，央行的种种行为并没有表现出较多放松货币政策的意愿。实际上，央行这种紧缩的货币政策倾向，已经是政府高层的共识，2014年12月召开的中央经济工作会议对今年的政策基调，强调财政政策要更加积极，有力度，而货币政策则在以往的稳健之外，添加了“松紧适度”一次。有鉴于在此次工作会议上下调2015年GDP增长目标的可能性极大，那么“积极而有力度”的财政政策相对应的就必须是“稳健而略紧”的货币政策，否则财政与货币双刺激，2015年的GDP增长目标，就应该是上调了。

当然，一般而言，随着通胀的走低，央行降准降息是教科书的经典公式，然而目前中国所面对的经济难题，不允许我们照搬这一公式。总所周知，中国目前所面临的最大问题在于经济中存在大量无法有效去除的过剩与落后产能，这些过剩与落后产能的存在占用了包括资金，人力等在内的社会资源，使得资源无法有效配置，降低社会经济效率。在完善的市场经济体系内，经济在繁荣时期所累积的这种过剩与落后产能，可以通过经济萧条造成的通缩紧缩予以出清，从而在供给收缩的基础上迎来新一轮经济的复苏。

然而目前中国情况的特殊之处，在于经过十多年的经济高速发展，土地价格不断攀升，这极大的增强了地方政府的经济实力，以及其因拥有大量土地资源而得到的信用支持。这种强大的经济实力与地方政府保就业，促增长的考核机制相结合，使得单纯依靠经济体自身的经济周期去完成市场出清极其困难，地方政府会依靠其财力及信用为这些产能输血。在此情况下，如果过快的放松货币政策，容易抬升微观经济体对经济增长的预期，取消原本收缩产能的计划，加大经济体整体上的产能过剩，更为严重的是，这种过剩在宏观上容易引发通货膨胀，我们可以看到2012年当CPI同比增长跌入1%区间后，央行启动了3次降准与2次降息，随之而来的是半年之后通货膨胀卷土从来，CPI在2013年年初便重回3%之上，这逼迫央行在2013年年中开始不得不重新回到紧缩的货币政策轨道。

可以说，制约货币政策放松的原因，目前已由通胀转为经济体中存在的落后且过剩产能，正是基于此原因，我们可以看到过去两年政府对经济的整体基调一直是强调“托底+不刺激”，而央行在2015年的工作任务中依然强调“继续实施定向调控”以及“确保不发生区域性系统性金融风险”，正是政府这种政策基调在货币政策上的体现。

当然，笔者相信落后产能对货币政策的这种制约，在2015年完全有可能得以消除，因为在2014年，政府在经济方面除了“托底+不刺激”之外，亦抓紧为过剩产能的全面出清做好准备。例如在去年一年间，监管部门针对银行业连续出台了多项政策，这里面包括去年4月份出台的有关商业银行发现优先股补充一级资本的规定，5月份关于彻底规范同业业务的127号文，11月份的资产证券化三分规定以及12月份的理财产品新规，这些政策法规的一个共同之处，在于降低银行业整体杠杆率。由于中国目前为止仍然以间接融资为主，银行部门承担了社会主要的信用中介，如果银行业整体杠杆过高，在社会去产能过程中将受到严重的伤害，这极容易导致社会信用萎缩，经济急剧下滑，因此，从政府如此急切的出台多项保护银行业措施，可以看出政府对于出清落后产能的心情十分急切。

不仅于此，如果仅仅约束银行的行为，而不约束资金需求方，则在业绩冲动之下，银行仍有可能向资金的预算软约束放投放贷款，有鉴于地方政府及其融资平台是实体经济中最大的预算软约束主体，中央于9月份出台了43号文。简单地说，43号文规定了政府存量债务的边界以及规范了政府未来发行债务所必须遵从的规则，前者有助于理清在社会产能出清过程中政府所应该承担的责任与损失，后者有助于砍断地方政府预算软预算的根源。