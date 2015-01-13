中国汇市：贸易数据助力人民币早盘续升，但油盘购汇令涨幅收窄

* 人民币早盘续升

* 中间价连三日上涨至两周高位

* 中国贸易数据好于预期提振走势

* 但油盘购汇令人民币涨幅收窄

路透北京1月13日 - 人民币兑美元即期 周二早盘走强，追随中间价连三日升值步伐。交易员称，隔夜美元空头较多，盘初人民币受美元空头获利平仓影响而小幅走弱，但之后公布的中国贸易数据好于市场预期，再度提振人民币走升。

他们并指出，人民币升至6.20关口后遭遇客盘购汇阻力，主因国际油价 疲弱刺激油盘购汇，短期人民币或继续围绕6.20元震荡，方向暂不明朗。

“昨天隔夜(美元)空头不少，因为大家觉得今天贸易数据会比较好；但是昨天晚上的时候，油盘也不少，...这两天油价又跌了，估计‘两桶油’（中石油和中石化）这两天还是会买。”一股份行交易员称。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.2015元，上日收报6.2036元。今日人民币兑美元中间价 为6.1195元，创2014年12月31日以来新高，上日中间价为6.1233元。

民生证券宏观团队认为，随着对外直接投资加速，资本账户逆差扩大，或逐步抵消经常账户顺差，人民币将保持供需平衡，双向波动将成新常态。

“市场供求相对平衡，走势要看央行怎么引导了。”民生证券宏观研究员朱振鑫表示。

中国海关周二公布，按美元计价的2014年12月出口同比增长9.7%， 进口同比下降2.4%;路透调查预估中值分别为增长6.8%和下降7.4%。12月贸易顺差496.13亿美元，路透调查预估中值为顺差498.5亿美元。

全球汇市，美元兑日圆周二亚洲早盘处于守势。面对油价下跌和股市走软，避险资产需求升温，美国公债收益率下降。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3100/50，上日尾盘为6.3025。

北京时间11:56，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1998/6.2017元，上一交易日尾盘报6.1967元。