路透基点：顶率联贷违约案，法院裁准银行团可强制执行本票--TRLPC

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息报导，顶新集团旗下 顶开发公司联贷违约案，银行为收回债权，向台北地方法院声请假扣押及 本票裁定，法院裁准本票强制执行案，之后将可声请查封拍卖顶率资产。 台北地方法院发言人赖剑毅证实，周五，法院通知顶率和银行团，决 定接受上述声请。 赖剑毅并称顶率可以在10个工作日内提出抗告。 提出声请的兆丰国际商业银行的发言人表示，该行将和相关各方合作 ，以及时和专业态度来解决该问题。 未能联系到顶率发言人发表评论。 兆丰国际商业银行1月6日向台北地方法院提起两项声请，要求对顶率 70亿台币贷款案项下抵押品--位于新北市三重区的一个地块，以及10亿台 币资产实施假扣押。 法院驳回第二项声请，称该地块价值足以偿还顶率截至12月31日的银 行欠款65亿台币。 据知情人士称，目前该地块价值约为200亿台币，拍卖后足以偿还贷 款。 万国法律事务所是银行业者的代理人。 消息人士称，违约发生后，这笔70亿台币贷款的利率已飙升至较兆丰 的一年期存款利率加码200个基点。此前为较一年期邮政储蓄利率加码125 个基点。 目前顶率的麻烦只是其母公司顶新集团问题的冰山一角，后者亦身陷 食用油丑闻。去年10月，顶率被迫取消一笔185亿台币5.5年期贷款的银团 联贷，因在食用油丑闻爆发后，台湾金融监管当局敦促当地银行勿向顶 新 发放新贷款。(完) (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。