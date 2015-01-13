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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 14:10 BJT

路透基点：顶率联贷违约案，法院裁准银行团可强制执行本票--TRLPC

路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息报导，顶新集团旗下
顶开发公司联贷违约案，银行为收回债权，向台北地方法院声请假扣押及
本票裁定，法院裁准本票强制执行案，之后将可声请查封拍卖顶率资产。
    
    台北地方法院发言人赖剑毅证实，周五，法院通知顶率和银行团，决
定接受上述声请。
    
    赖剑毅并称顶率可以在10个工作日内提出抗告。
    
    提出声请的兆丰国际商业银行的发言人表示，该行将和相关各方合作
，以及时和专业态度来解决该问题。
    
    未能联系到顶率发言人发表评论。
    
    兆丰国际商业银行1月6日向台北地方法院提起两项声请，要求对顶率
70亿台币贷款案项下抵押品--位于新北市三重区的一个地块，以及10亿台
币资产实施假扣押。
    
    法院驳回第二项声请，称该地块价值足以偿还顶率截至12月31日的银
行欠款65亿台币。
    
    据知情人士称，目前该地块价值约为200亿台币，拍卖后足以偿还贷
款。
    
    万国法律事务所是银行业者的代理人。
    
    消息人士称，违约发生后，这笔70亿台币贷款的利率已飙升至较兆丰
的一年期存款利率加码200个基点。此前为较一年期邮政储蓄利率加码125
个基点。
    
    目前顶率的麻烦只是其母公司顶新集团问题的冰山一角，后者亦身陷
食用油丑闻。去年10月，顶率被迫取消一笔185亿台币5.5年期贷款的银团
 联贷，因在食用油丑闻爆发后，台湾金融监管当局敦促当地银行勿向顶
新 发放新贷款。(完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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