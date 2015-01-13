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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 12:46 BJT

《全球汇市》美元兑日圆跌至一个月低点，受美债收益率下滑拖累

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1841 1.1833 +0.07 -2.12 1.2097

美元/日圆 118.24 118.32 -0.07 -1.20 119.68

欧元/日圆 140.01 140.00 +0.01 -3.29 144.78

美元/瑞郎 1.0139 1.0146 -0.07 +1.99 0.9941

英镑/美元 1.5170 1.5170 +0.00 -2.59 1.5573

美元/加元 1.1957 1.1972 -0.13 +2.92 1.1618

澳元/美元 0.8178 0.8156 +0.27 +0.12 0.8168

新西兰元/美元 0.7778 0.7781 -0.04 -0.24 0.7797

澳元/日圆 96.700 96.500 +0.21 -1.07 97.750

新西兰元/日圆 91.970 92.050 -0.09 -1.44 93.310

英镑/日圆 179.37 179.52 -0.08 -3.76 186.38

澳元/新西兰元 1.0508 1.0474 +0.32 +0.37 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/许娜/洪曦/龚芳/陈宗琦；审校 郑茵/张涛/张若琪/王兴亚/徐文焰)
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