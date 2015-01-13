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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 17:39 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月13日

路透香港1月13日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日    公司名称             发行量    集资额        发行价      上市日   保荐人
                                    (亿股)    (亿港元)      (港元)               
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 12/31-1/7     雅仕维               1.1       6.43-7.72     5.85-7.02   1/15     中银国际
 12/31-1/7     科劲国际             1.75      1.89-2.59     1.08-1.48   1/16     建勤环球
 12/31-1/7     新龙移动             0.448     0.33-0.4      0.73-0.9    1/15     海通国际
 12/31-1/6     泰加保险             1.25      1.5-2.25      1.2-1.8     1/15     创桥国际
 12/31-1/6     日成控股             2.797     1.68*         0.6*        1/14     天财资本
                                                                                 
 
 2015年已上市新股：
 上市日      公司名称               发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                    (港元)      (亿港元)    幅           
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 *1/13       佐力小贷               1.3         3.9         升42.3%      中国银河国际
 1/9         高鹏矿业               0.88        0.77        升1.1%       国泰君安
                                                                         
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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