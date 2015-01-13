企业并购：联昌国际合并两家小银行的重大计划已告取消--报载

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透吉隆坡1月13日 - 据马来西亚报纸《Edge Financial Daily》引述多个不具名消息来源报导，联昌国际集团(CIMB) 与两家马来西亚小型银行的并购提案已经取消，打造东南亚最大银行之一的努力告吹。
报导表示，这些银行的董事会成员周三将召开会议，宣布取消并购，并于周末前正式宣布。
CIMB与拉锡胡申资本 以及Malaysia Building Society Bhd 的并购案原本可望组成一个资产约达1,900亿美元的银行集团，超越马来亚银行(Malayan Banking Bhd) ，成为东南亚第四大银行。
这宗价值数十亿美元、受到政府支持的并购案，是马来西亚提振本土企业成为区域领头羊、同时创建全球最大伊斯兰银行的远大计划的一部份。
“关于这宗并购案，在目前这个时间点并没有进一步的进展。如果后续有新发展，我们会再行宣布，”拉锡胡申资本在一份声明中表示。
CIMB与MBSB皆拒绝立即置评。(完)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。