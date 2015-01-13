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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 12:56 BJT

企业并购：联昌国际合并两家小银行的重大计划已告取消--报载

路透吉隆坡1月13日 - 据马来西亚报纸《Edge Financial Daily》引述多个不具名消息来源报导，联昌国际集团(CIMB) 与两家马来西亚小型银行的并购提案已经取消，打造东南亚最大银行之一的努力告吹。

报导表示，这些银行的董事会成员周三将召开会议，宣布取消并购，并于周末前正式宣布。

CIMB与拉锡胡申资本 以及Malaysia Building Society Bhd 的并购案原本可望组成一个资产约达1,900亿美元的银行集团，超越马来亚银行(Malayan Banking Bhd) ，成为东南亚第四大银行。

这宗价值数十亿美元、受到政府支持的并购案，是马来西亚提振本土企业成为区域领头羊、同时创建全球最大伊斯兰银行的远大计划的一部份。

“关于这宗并购案，在目前这个时间点并没有进一步的进展。如果后续有新发展，我们会再行宣布，”拉锡胡申资本在一份声明中表示。

CIMB与MBSB皆拒绝立即置评。(完)
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