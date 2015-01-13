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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 06:11 BJT

****日韩经济指标预测--1月14日-1月21日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：    
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值         
    
    1月12日当周
    
    1月14日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      11月          --       +8.1%
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                 12月        -0.3%      -0.2%      
                             (较上年同期)                         +2.1%      +2.7%
    2350 日本机械订单(较前月)                         11月        +5.0%      -6.4%
                     (较上年同期)                                 -5.8%      -4.9%

    1月15日(四)
    --   韩国央行利率决议　　　　　　　　　　　　　    1月         2.0%       2.0%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周          --     买超197
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   --     卖超407 
    
    1月16日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    1月19日当周
    
    1月18日(日)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)            12月            --       -0.3%
                                (较上年同期)                        --       -0.9%
    
    1月19日(一)
    0430 日本工业生产                             11月修正值        --       -0.6%
             产能利用率(较前月)                                     --       +0.7%
    0500 日本消费者信心指数                         12月            --        37.7
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数              1月            --        正10
    
    1月20日(二)
    暂无重要经济数据公布
    
    1月21日(三)
    暂无重要经济数据公布 (完)
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