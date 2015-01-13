日韩经济指标预测--1月14日-1月21日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌11日，因各类型船舶运费下降
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月12日当周 1月14日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 11月 -- +8.1% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 12月 -0.3% -0.2% (较上年同期) +2.1% +2.7% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 +5.0% -6.4% (较上年同期) -5.8% -4.9% 1月15日(四) -- 韩国央行利率决议 1月 2.0% 2.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超197 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超407 1月16日(五) 暂无重要经济数据公布 1月19日当周 1月18日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.9% 1月19日(一) 0430 日本工业生产 11月修正值 -- -0.6% 产能利用率(较前月) -- +0.7% 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 37.7 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正10 1月20日(二) 暂无重要经济数据公布 1月21日(三) 暂无重要经济数据公布 (完)
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月3日 - 380-cst燃料油现货升水延续前一日涨势，来到 四个月高位，因库存减少之际买兴持续。之前几周普氏窗口中的供应商报 价都很激进。 与此同时，混合油品即期供给短缺，提振了黏度差和近月180-cst燃 料油的跨月价差。 洲际交易所中，180-cst燃料油5月/6月跨月价差较周二结算价跳升2 美元，0930 GMT时报在每吨3.75美元。 5月黏度差也大幅攀升至每吨9.50美元，比前一日上涨2.25美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差上涨0.25美元至每吨2美元。 不过贸易商指出，洲际交易所跨月价差和黏度差成交量相对较低，都 没有超过5万吨。 380-cst燃料油现货升水上升0.62美元至每吨3.21美 元，为1月3日以来最高。 周三普氏窗口有七艘船货成交，总计成交12万吨380-cst燃料油，2万 吨180-cst燃料油。 S&P Global Platts的数据显
路透新加坡5月3日 - 亚洲航煤裂解价差周三回升至每桶略高于10美 元，上日跌至近九个月低点。但当前水平仍较一个月前低9%左右，因大量 供应拉低油价。 亚洲柴油裂解价差连续第二日低于10美元，1-4月均价超过每桶11.50 美元。 路透调查显示，上周美国中质馏分油库存(包括取暖油和柴油)料增加 70万桶，尽管炼厂产能利用率不变。 4月21日止当周的库存水平已经上升270万桶。 台塑石化已重启一原油炼化装置和一座汽油生产装置，之前进行了例 行维护。其将麦寮炼厂的产能利用率从4月的约70%上调至近95%。该炼厂 的日产能为54万桶。 新加坡现货市场没有航煤和柴油交易。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)