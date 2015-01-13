版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 14:25 BJT

更正-马来西亚金融：联昌国际等银行规模达200亿美元合并案告吹--消息

(因英文原文有误，将首段“全球最大的伊斯兰银行”改为“该国最大的银行”)

路透吉隆坡1月13日 - 两名知情人士表示，马来西亚交易规模达200亿美元、将打造该国最大银行的合并案将胎死腹中。

外界先前预计，联昌国际集团(CIMB) 、拉锡胡申资本 及Malaysia Building Society Bhd (MBSB) 将组建为一银行集团，资产规模约达1,900亿美元。

两名拒绝具名的消息人士表示，在联昌国际集团董事会开会讨论后，最快可能在周三晚间宣布合并案将告吹。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐