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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 13:18 BJT

亚航事件：印尼调查官员证实找到亚航失事客机的黑匣子

路透雅加达1月13日 - 印尼一位负责航空运输调查的官员证实，周二从爪哇海亚航 失事客机残骸中找到驾驶舱通话记录器。

当被问及是否找到所谓黑匣子时，印尼国家运输安全委员会调查员Santoso Sayogo告诉路透，“我们可以确认。”(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)
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