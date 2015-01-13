版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 13:22 BJT

香港股市：早盘小升，中国贸易数据影响不大

路透上海1月13日 - 香港股市恒生指数 周二早盘上涨0.5%至24,154.94点。恒生国企指数 亦涨0.5%至12,073.56点。

12月中国贸易数据优于预期，对股市走势影响不大。

恒生AH股溢价指数 报在约127.19。

恒指成分股整体成交量为6亿股。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐