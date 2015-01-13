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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 13:33 BJT

澳洲股市：连续第二天收低，商品价格疲弱掼压能源和铁矿石股

路透悉尼1月13日 - 澳洲股市周二收低，为连续第二天下跌，能源公司和铁矿石矿商受累于大宗商品价格疲弱。

指标S&P/ASX 200指数 下跌0.3%或18.00点或至5,404.7点。周一收低1.1%。

Mount Gibson Iron 和Atlas Iron 双双暴跌11%。石油探勘商和生产商同样受创，Horizon Oil 收低7.1%。

相比之下，投资人敲进Evolution Mining 等金矿商，因避险需求推升金价 涨至12周高位。Evolution Mining股价跳涨近9%。(完)
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