《路透晚报》--1月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：12月进出口优于预期但全年目标落空，今年外贸前景偏谨慎

中国2014年12月进出口增速优于市场预期，全年外贸总值增速3.4%则正式宣告7.5%的目标落空。预计今年进出口形势料略有改善，出口强于进口导致的高顺差格局料延续。12月以美元计出口同比增长9.7%，进口同比下降2.4%，当月贸易顺差496.13亿美元。

--《陈同辉专栏》中国央行货币政策放松或晚于预期

2015年很有可能是一个“大爆破”之年，在做好各项工作准备之后，政府将打破经济中存在的各种刚兑，清除落后过剩产能，释放被其占用的资源，在此之前，央行任何放松货币的行为，都将加大产能出清的难度，有鉴于此，很难想象央行会在2015年上半年降准或者降息。

--《李欢专栏》脱增向存是去杠杆必由之路

许多人会有这样的生活经验，买东西时，优先买一手的，万不得已才买二手货。比如买了辆新车，开了小半天不满意，但是想要卖掉可能就要吃不小亏了。买新房子，可选的余地大，而且放心；买二手房，总担心点什么是自己不知道的。

--中国经济：财政收入面临1981年以来最严重的挑战--德银报告

德意志银行在一份报告中称，2015年中国财政收入增长将创下逾30年来最低，从而令政策制定者即不想损及整体经济增长，又要遏制地方债攀升的努力变得更为复杂。

【金融】

--中国金融：银监会最新核准27家银行开办信贷资产证券化业务资格--消息

在盘活存量的顶层设计思路引导下，越来越多银行加入到信贷资产证券化业务的行列。超过三位消息人士周二透露，中国银监会近日发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格。

--中国基金：去年全年QFII A股基金升45%，大幅超越国内同行--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，累计2014年全年，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩大升45%，表现优于国内股票型，QFII A股基金再度展现抄底与择股之优势。

【固定收益】

--中国公开市场：央行仍按兵不动，IPO对资金面冲击弱于预期

中国央行公开市场周二依旧按兵不动，至此“零操作”已持续逾一个半月；尽管当前正值新一轮IPO的密集申购期，但市场流动性仍未现收紧迹象，资金面所受冲击弱于预期，公开市场操作维持观望态度。

--《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.23%，现券情绪尚可需求料中性

中国财政部周三将招标发行今年首期国债，期限一年。路透调查显示，新股密集申购期资金面好于预期，现券市场买意再现，虽然该期限品种不纳入承销团考核或削弱部分需求，但在二级向暖情绪影响下，料需求偏中性，利率预测均值落在3.23%。

--中国债市动态：现券收益率及IRS均下行，资金好于预期且国开新债结果偏低

中国银行间债市周二早盘现券和利率互换(IRS)均小幅下行。交易员表示，新股密集申购期间，资金面表现好于市场预期，带动现券一二级市场买气复苏，而国开行招标的五期增发债结果亦均走低，惟短端表现优于长端。

--中国货币市场：大行供给充裕隔夜回购利率续降，IPO冲击暂逊预期

中国银行间市场周二早盘大行资金供给较为充裕，舒缓密集IPO压力，隔夜回购利率延续元旦后跌势，幅度接近10个基点(bp)。不过稍长期限的七天及14天品种，则持稳或小涨。

【外汇】

--中国汇市：贸易数据助力人民币早盘续升，但油盘购汇令涨幅收窄

人民币兑美元即期周二早盘走强，追随中间价连三日升值步伐。交易员称，隔夜美元空头较多，盘初人民币受美元空头获利平仓影响而小幅走弱，但之后公布的中国贸易数据好于市场预期，再度提振人民币走升。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，金融板块继续调整压制大盘反弹

中国股市沪综指周二缩量小幅收升，金融板块继续调整压制大盘反弹。分析师指出，今日以计算机板块为代表的中小盘成长股整体上扬，但此前金融板块涨幅较大，短期仍有调整要求，指数受其压制缩减弹幅。近日经济数据密集公布，宏观经济状况进一步明朗前，市场活跃度将有所降低。

--《羊年展望》供应增多且加息渐近,香港楼价高处不胜寒

受低息环境及强劲用家需求支撑，2014年香港住宅楼价连续第六年上升，令原本普遍看跌的一众分析师大跌眼镜。展望羊年，随着新供应明显增加，且加息看来不再遥不可及，楼市或出现转折。

--《RUSSELL专栏》中国巨量原油采购态势或将维持一段时间

海关数据显示，去年12月中国原油进口量同比跳增13.4%，达到创纪录的每日715万桶。中国12月的原油日进口量首次突破700万桶，着实令人印象深刻，但这种趋势会维持下去么？

--《独家新闻》FACEBOOK与小米曾讨论投资后者，但未达成协议--消息

消息人士对路透表示，Facebook联合创始人扎克伯格与中国智能手机生产商--小米科技首席执行官雷军在小米上个月融资11亿美元前探讨过投资后者的可能性，但未能达成任何协议。

--中国企业：华为称2014年营收可能成长20%，经营利润率料为12%