《分析》铜价跌至五年低点，但尚不足以导致生产商大幅减产

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
此次价格跌势更缓更稳。铜价自7月以来跌了近20%，因外界担心信贷紧缩及中国需求放缓。
麦格理基本金属分析师Vivienne Lloyd认为，铜市接近“最低点”，可能将触底反弹，因随着产量下降，过剩程度减轻。过去两年来矿企已削减开发新项目的预算。
不过分析师称，赞比亚、智利及中国等一些全球成本最高的矿企尤其易受铜价进一步下跌的影响。
在全球最大铜产国智利，矿企多年来一直面临老矿山矿石品级下降的苦恼，它们更可能受到指标价格疲软的冲击。
“毫无疑问许多处在成本曲线上端的矿企感受到压力，赞比亚一些矿山受到的压力最大，”Allway称。(完)
(编译 李婷仪/李春喜/戴素萍/于春红; 审校 徐文焰/张明钧/王丽鑫)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
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