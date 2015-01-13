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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 14:26 BJT

国际油市：油价续跌，无视中国石油进口创纪录

布兰特2月原油期货 一度低见每桶46.39美元，0550GMT时，回升到46.53美元，但较上日结算价仍跌了0.90美元。美国原油2月合约 报在每桶45.35美元，下跌0.72美元，此前曾触及盘中低点45.18。

投行相继调降油价前景预估，给油价跌势雪上加霜。

高盛周一称，已将2015年布兰特油价预估从每桶83.75美元调降至50.40美元，并将美国西德克萨斯州中质油(WTI)价格预估从73.75美元降为47.15美元。他们还表示，原油价格短期内可能进一步大跌，或许降至40美元以内，之后才会反弹。

澳洲麦格理银行预计，油价今年上半年将徘徊在约每桶50-60美元，然后在2015年底时，因“全球石油供需平衡收紧”而大涨至每桶85美元。

荷兰银行也下调油价预估，其对2015年布兰特原油均价预估为每桶60美元、美国WTI为每桶55美元。

油价在新低之后略见回升，是因为中国12月原油进口创记录，而且是首度出现进口量每日高于700桶。(完)

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(编译 戴素萍/李婷仪 审校 于春红)
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