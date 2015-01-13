国际油市：油价续跌，无视中国石油进口创纪录

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
布兰特2月原油期货 一度低见每桶46.39美元，0550GMT时，回升到46.53美元，但较上日结算价仍跌了0.90美元。美国原油2月合约 报在每桶45.35美元，下跌0.72美元，此前曾触及盘中低点45.18。
投行相继调降油价前景预估，给油价跌势雪上加霜。
高盛周一称，已将2015年布兰特油价预估从每桶83.75美元调降至50.40美元，并将美国西德克萨斯州中质油(WTI)价格预估从73.75美元降为47.15美元。他们还表示，原油价格短期内可能进一步大跌，或许降至40美元以内，之后才会反弹。
澳洲麦格理银行预计，油价今年上半年将徘徊在约每桶50-60美元，然后在2015年底时，因“全球石油供需平衡收紧”而大涨至每桶85美元。
荷兰银行也下调油价预估，其对2015年布兰特原油均价预估为每桶60美元、美国WTI为每桶55美元。
油价在新低之后略见回升，是因为中国12月原油进口创记录，而且是首度出现进口量每日高于700桶。(完)
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(编译 戴素萍/李婷仪 审校 于春红)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。