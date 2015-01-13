台湾股市：东京证交所拟引进于台湾证交所挂牌交易的陆股ETF--消息

路透台北1月13日 - 两位熟悉内容的人士称，东京证交所计画引进在台湾证交所挂牌交易的陆股ETF(指数股票型基金)，让日本投资人也能间接参与大陆股市的投资。

知情人士表示，大陆股市近期表现亮眼，于台湾证交所挂牌追踪陆股的ETF也成为热门标的，全体ETF单日成交量一度突破100亿台币，占大盘成交比例达一成。由于日本股市缺乏与陆股连结标的，因此东京证交所藉由与台湾证交所洽商“台日通”机会，表达希望引进陆股ETF的意愿。

“日本与大陆关系不好，但又想参与大陆资本市场，台湾是现成的跳板。”一位消息人士说。

上述人士并未提及日本引进陆股ETF的具体时间，不过台湾证交所总经理林火灯日前接受路透专访时称，将在今年完成与东京证交所ETF相互挂牌作业。

另一人士则指出，台湾股市具有挂牌企业股息殖利率高、交易资讯透明等优点，日本资金去年即大幅加码台股，占外资成交比重已从1%跃升至2%，未来ETF相互挂牌后，日资可望进一步扩大流入。

对于上述讯息，台湾证交所发言体系表示并无所悉，仅称台日双方仍在针对合作方案内容进行研究。

目前在台湾证交所挂牌连结陆股的ETF包括有富邦上证180 、元大宝来上证50 、复华沪深300 、元大宝来标智沪深300 、标智上证50 、富邦上证180单日正向两倍 、富邦上证180单日反向一倍 。(完)