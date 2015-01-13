《汇市简讯》欧洲开盘：原油再度下滑，美元与澳元兑日圆走升

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
0631GMT * 美元/日圆上升0.29%，澳元/日圆涨0.44%，澳元/美元上扬0.20% ，美元/马币走高0.59% * 日股日经指数下跌0.64%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0. 16%，美国10年期公债收益率报1.9001%，布兰特原油期货下挫2.66% * 中国12月出口超预期，但压力仍存 * 欧洲央行对货币政策采取行动宜早不宜迟--管委诺沃特尼 * 日本政府预计油价下跌令央行难以达成物价目标 (完 )
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。