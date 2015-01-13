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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 14:41 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：原油再度下滑，美元与澳元兑日圆走升

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    *  美元/日圆上升0.29%，澳元/日圆涨0.44%，澳元/美元上扬0.20%
，美元/马币走高0.59%
    *  日股日经指数下跌0.64%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.
16%，美国10年期公债收益率报1.9001%，布兰特原油期货下挫2.66%
    *  中国12月出口超预期，但压力仍存 
    *  欧洲央行对货币政策采取行动宜早不宜迟--管委诺沃特尼 
    *  日本政府预计油价下跌令央行难以达成物价目标 (完
)
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