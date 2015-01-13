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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 14:46 BJT

日本股市：油价走弱拖累日经指数收低，日圆强势暂歇帮助缓和跌幅

路透东京1月13日 - 日本股市日经指数周二下跌，因美国股市疲弱和
油价走低打压冒险人气，但日圆涨势暂停帮助市场削减稍早跌幅。
    
    日经指数 收低0.6%，报17,087.71点，之前一度低见16,828.2
7，接近12月17日触及的一个月低点16,672.94。
    
    美元兑日圆日内稍早曾跌至117.74日圆，为12月17日以来最低水平。
美元/日圆 最新报118.69日圆。
    
    东证股价指数 收跌0.4%，报1,374.69点。JPX-日经400指数<.
JPXNK400>跌0.3%，报12,460.10。(完)
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