国际油市：OPEC不会手软，油价不会突然反弹--阿联酋石油部长

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
“历史告诉我们，当我们试图预测未来将发生什么时，通常都会失败。我要说的是，我们不太可能看到油价突然上涨，得花上一些时间...”
“一切都取决于本季和下季的情况。2015年上半年会有更多数据帮助我们进行预测。”
Mazroui还表示，油市将“得花上一些时间回稳，但会耗费两年还是三年？要看产油国有多么理智了。”
他在答问时表示，政府将鼓励阿布扎比国家基金Mubadala和国营能源投资企业--阿布扎比国家能源公司 寻找由低油价带来的并购目标和投资机会。
“这些企业将会观察潜在目标，因为如果你相信情况会好起来，那么现在就是机会，而我们认为目前的油价不会持续很久。”
“所以我们将鼓励这些企业寻找投资目标；以往的经验表明，在这种时期进行的投资创造的价值最大。”(完)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。