国际油市：OPEC不会手软，油价不会突然反弹--阿联酋石油部长

“历史告诉我们，当我们试图预测未来将发生什么时，通常都会失败。我要说的是，我们不太可能看到油价突然上涨，得花上一些时间...”

“一切都取决于本季和下季的情况。2015年上半年会有更多数据帮助我们进行预测。”

Mazroui还表示，油市将“得花上一些时间回稳，但会耗费两年还是三年？要看产油国有多么理智了。”

他在答问时表示，政府将鼓励阿布扎比国家基金Mubadala和国营能源投资企业--阿布扎比国家能源公司 寻找由低油价带来的并购目标和投资机会。

“这些企业将会观察潜在目标，因为如果你相信情况会好起来，那么现在就是机会，而我们认为目前的油价不会持续很久。”