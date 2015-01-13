表格：英国12月PPI产出物价按年下滑0.8%，为2009年9月来最大跌幅

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦1月13日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国12月PPI产出物价较前月下跌0.3%；较上年同期下滑0.8%，为2009年9月以来最大降幅(预估为按年下滑0.4%)
* 英国12月PPI投入物价较前月下滑2.4%，较上年同期下降10.7%，为2009年7月以来最大降幅(预估为按年下降11.6%)
* 英国12月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升0.8%(预估为按年升1.2%)
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 12月 11月 预估值
较上月(变动%) -0.3 -0.2 (0.2) -0.3
较上年同期(变动%) -0.8 -0.6 (-0.1) -0.4
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.0 0.0 (0.5) -0.1
较上年同期(变动%) 0.8 0.9 (1.4) 1.2
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -2.4 -0.7 (-1.0) -3.0
较上年同期(变动%) -10.7 -8.2 (-8.8) -11.6
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.4 0.2 (0.2)
较上年同期(变动%) -1.8 -1.9 (-2.3)(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
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