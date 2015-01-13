投行观点：麦格理看好亚洲多档油气个股富含投资价值

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透新加坡1月13日 - 麦格理分析师指出，今年稍晚石油供应趋紧，油价料将回升，因此多档亚洲油气及石化个股可能成为十分划算的买进目标。
麦格理预期，因低油价抑制供应增长，布兰特原油 在2015年年底将升至每桶85美元。布兰特自去年6月以来，已大跌近60%，目前跌至近46.10美元，创近六年最低。
麦格理所追踪的55档亚洲油气领域个股中，首选个股包括中国海洋石油 、ONGC 、PTT 、国际石油开发帝石 、及台塑 。
“在2015年，我们认为有好几个理由让人乐观看待，”麦格理在周一的一篇报告中指出，包括钻探及生产领域的资本与营运支出缩减，以及一些石化厂商的成本下降。
“等到油价动能转为正面时，上游业者明显拥有表现相对优越的最好条件，”报告称。
“在缺乏需求强劲回升的情况下，炼油利润应该会维持区间波动，但我们预期，由于石脑油裂解经济效益相对于煤炭及天然气有所改善，石化业利润将好转。”
在石化类股方面，麦格理建议买进涉足乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、乙二醇的个股。
麦格理指出，亚洲油气业发生违约的机率只有1.2%，并称Aban Offshore 、宏华集团 及Essar Oil 违约风险最高。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。