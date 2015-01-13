投行观点：麦格理看好亚洲多档油气个股富含投资价值

路透新加坡1月13日 - 麦格理分析师指出，今年稍晚石油供应趋紧，油价料将回升，因此多档亚洲油气及石化个股可能成为十分划算的买进目标。

麦格理预期，因低油价抑制供应增长，布兰特原油 在2015年年底将升至每桶85美元。布兰特自去年6月以来，已大跌近60%，目前跌至近46.10美元，创近六年最低。

麦格理所追踪的55档亚洲油气领域个股中，首选个股包括中国海洋石油 、ONGC 、PTT 、国际石油开发帝石 、及台塑 。

“在2015年，我们认为有好几个理由让人乐观看待，”麦格理在周一的一篇报告中指出，包括钻探及生产领域的资本与营运支出缩减，以及一些石化厂商的成本下降。

“等到油价动能转为正面时，上游业者明显拥有表现相对优越的最好条件，”报告称。

“在缺乏需求强劲回升的情况下，炼油利润应该会维持区间波动，但我们预期，由于石脑油裂解经济效益相对于煤炭及天然气有所改善，石化业利润将好转。”

在石化类股方面，麦格理建议买进涉足乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、乙二醇的个股。

麦格理指出，亚洲油气业发生违约的机率只有1.2%，并称Aban Offshore 、宏华集团 及Essar Oil 违约风险最高。(完)