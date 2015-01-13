日本债市：五年和10年期日债收益率双双触碰纪录低位，因油价重挫

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
尽管收益率偏低，日债仍受到海外投资人买盘支撑；受到通胀平缓、欧元区甚有可能陷入通缩等疑虑影响，全球债券收益率下滑。
日本财务省数据显示，外资去年买进8.65万亿(兆)日圆日本债券，创下史上第二高年度买超水准，仅次于2007年。
10年期日债期货 亦触及148.40的纪录高点，收盘上涨0.09点至148.29。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.035% -0.5 -0.030%
五年期公债 0.005% -0.5 0.010%
10年期公债 0.265% -1.0 0.275%
20年期公债 0.925% -2.5 0.950%
30年期公债 1.120% -3.0 1.150%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.29 +0.09 148.20
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/张明钧; 审校 王丽鑫/蔡美珍)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。