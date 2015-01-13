版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 15:42 BJT

日本债市：五年和10年期日债收益率双双触碰纪录低位，因油价重挫

尽管收益率偏低，日债仍受到海外投资人买盘支撑；受到通胀平缓、欧元区甚有可能陷入通缩等疑虑影响，全球债券收益率下滑。

日本财务省数据显示，外资去年买进8.65万亿(兆)日圆日本债券，创下史上第二高年度买超水准，仅次于2007年。

10年期日债期货 亦触及148.40的纪录高点，收盘上涨0.09点至148.29。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.035% -0.5 -0.030%

五年期公债 0.005% -0.5 0.010%

10年期公债 0.265% -1.0 0.275%

20年期公债 0.925% -2.5 0.950%

30年期公债 1.120% -3.0 1.150%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.29 +0.09 148.20

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/张明钧; 审校 王丽鑫/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐