《中国债市每日综述》现券午后暖意加剧，MLF续做传言等激发热情

* 现券收益率及IRS午后扩大跌势

* MLF续做传言及政策宽松预期激发热情

* 密集IPO未明显打压资金面，冲击小于预期

* 短期看多气氛略占上风，但幅度较为谨慎

路透上海1月13日 - 中国银行间市场周二现券收益率和利率互换(IRS)午后扩大跌幅，其中具有指标意义的10年国开债收益率跌破4%整数关口，IRS降逾10个基点(bp)，国债期货收盘涨幅亦在上午基础上倍增。

交易员认为，经济基本面不如人意，政策放松预期一直未减。因此MLF(中期借贷便利)续做的消息虽未得到证实，但也足以在债市挑起一波攻势，带动乐观情绪有所增加。

北京一银行交易员认为，目前来看，不论是资金面，还是政策预期，都利好债市。“短期(现券收益率)下行的动力其实还是挺大的，只是空间可能不太大。”

他解释说，CPI偏低，整体经济状况不理想，支撑政策继续放松预期。加之MLF续做传言，预计春节前资金面也不足过虑，看多情绪略占上风，惟幅度仍显谨慎。以10年国开债为例，收益率有望探至3.9%附近，但难突破前期3.8%的低点。

银行间债市10年期金融债指标券--国开行140222，最新报价 为3.9900%/3.96%，上日尾盘为4.0450%/4.0350%。

上海一银行交易员透露，IRS跌幅超过10bp，主要现券收益率则下行5-6个bp。不过他认为，蛰伏一段时间后的现券在乐观预期引领下有望继续向好，但持续性及深度还不好判断。

国债期货主力合约TF1503 收报97.084元人民币，较上日结算价涨0.392元或0.41%。

**大行资金供给充裕，IPO冲击逊预期**

银行间市场周二大行资金供给较为充裕，舒缓密集IPO压力，隔夜回购利率 延续元旦后跌势，幅度接近10个基点(bp)。不过稍长期限的七天及14天品种，则持稳或小涨。

目前来看，IPO的冲击暂时逊于预期。交易员表示，不排除央行有意或已经对MLF到期续做，即使IPO过后还有缴税等流动性抽水，市场情绪已有明显缓和。

北京一银行交易员称，大行出资较多，“就是七天稍微少一点。这周没有预期中的紧。”

他并指出，从昨日起，市场开始有传言称央行将对到期的MLF进行续做，虽然无法确认这种传言的真实性，但无疑其已经发挥利好机构情绪作用。

本周共有22家公司首次公开发行(IPO)。

不过上海一银行交易员认为，在总体宽松的情况下，MLF续做与否对流动性的实际影响，小于心理影响。另外，IPO影响主要是资金在途而总量没有减少，下一步的缴税则是流动性抽离，需要更加关注。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,591.74亿元，与上日的10,589亿元接近；其中，隔夜品种成交7,952.93亿元，上日为7,733.51亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6216 2.7165 -9.49 7,952.93

七天 3.8129 3.8054 +0.75 2,195.29

14天 4.7797 4.7509 +2.88 329.50

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0500 0.5450 +50.50 3,216.36

七天 4.0000 4.9950 -99.50 318.73

14天 3.7000 4.8050 -110.50 11.24

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7300 2.7600 -3.00 --

七天 3.8400 3.8200 +2.00 --

14天 4.7400 4.7300 +1.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6670 2.7530 -8.60 --

七天 3.7300 3.7620 -3.20 --

三个月 4.9055 4.9061 -0.06 --