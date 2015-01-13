国际油市：世界需要页岩油生产商继续运作--阿联酋石油部长

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透阿布扎比1月13日 - 阿联酋(阿拉伯联合大公国)石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui周二在阿布扎比一场能源会议上表示，世人需要页岩油生产商持续运作，而合理的油价才能支持页岩油生产商这么作。
稍早Mazroui批评页岩油生产商，称他们造成油市供应过剩，石油输出国组织(OPEC)坚持当前产量策略，以传递这项讯息。
但他随后在答覆提问时表示，页岩油是市场重要的一部分，页岩油的供给不应该被消除。
“我不会提出一个价格，但我会说出我们都很清楚的一件事，页岩油生产商对市场供应很重要，我们都需要他们继续存在，”他称。
“因此既然是这个情况，他们现在(一天)生产近400万桶，我想能让页岩油持续生产的任何价格，就是让传统产油商生产的合理价格，不管是60、70、80、或任何数字，这就是市场将回稳的水准。”(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。