投行观点：麦格理上调株洲南车目标价七成，料获益于南北车合并

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透香港1月13日 - 针对中国南车 与中国北车 计划合并为“中国中车”，投行麦格理上调南车旗下机车电气系统分支--株洲南车时代电气 目标价74%至每股56.7港元；并指随着南北车一体化，株洲南车将在海内外获得更大市场份额。
麦格理发表研究报告预计，即便不考虑南北车合并，受惠于中国铁路投资的强劲增长，2015-2016年度株洲南车的复合年增长率将达到16.4%。若株洲南车能整合北车旗下零部件附属公司，则该公司2015年的市场份额将由45%增至55%。
报告续称，假设株洲南车的关键零部件市场份额于2016年进一步升至70%，公司2016年的盈利将较目前的基本预测上调55%。
麦格理称指出，南、北车合并背后的重要理念是增加高增值资本商品的出口，而株州南车将能获益，因其出口业务将可因而大为提升。
该行将株洲南车2014-16年的盈利预测分别提高16.7%、10.5%及9.3%，目标价由原来的32.6港元上调至56.7港元，以反映对公司2016年预测市盈率的相应调高。新目标价较株州南车周二收盘价45.65港元约有24%的潜在上升空间。（完） (发稿 潘嘉玲； 审校 梁慧仪/黄凯)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。