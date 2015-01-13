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债券 | 2015年 1月 13日 星期二 15:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走势相对稳定，欧洲央行官员口头支持QE

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    *  欧元/美元亚洲时段处于相对稳定的1.1823-59区域
    *  几名欧洲央行官员表示，量化宽松(QE)计划不会受希腊影响，并
将关注通缩风险
    *  不过在美国非农就业报告发布后，美德两年期/10年期利差进一步
缩窄2-4个基点
    *  这暗示欧元/美元在欧洲央行公布政策决定前还会进一步盘整，央
行需出台量化宽松政策才会令空头振作
    *  在欧洲央行政策决定出炉前，欧元更大幅向上修正的可能性增加(
完)
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