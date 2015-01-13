《中国企业债发行日程表》--1月13日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *盘山县国资 6 7 1/20簿记建档 -- AA- 1/21-1/23 国泰君安证券
(第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资提供担保) ========================================================================================= *湘潭九华 15 7 1/20簿记建档 -- AA 1/21-1/23 海通证券 经济建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 西南证券 ========================================================================================= 天瑞集团 15 6 1/14簿记建档 上限8.00% AA 1/15-1/19 华西证券
(第2年末和第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券
(个人控股股东以个人全部财产承担连带责任保证) ========================================================================================= 鸡西市国有 13 7 1/16簿记建档 -- AA 1/19-1/23 首创证券 资产经营管理 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 铜陵大江投资 8 7 1/16簿记建档 -- AA 1/19-1/22 西南证券 控股公司 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 宁乡城市 13 7 1/19簿记建档 上限8.09% AA 1/20-1/22 国开证券 建设投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。