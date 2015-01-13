中国经济：财政收入面临1981年以来最严重的挑战--德银报告

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透北京1月13日 - 德意志银行在一份报告中称，2015年中国财政收入增长将创下逾30年来最低，从而令政策制定者即不想损及整体经济增长，又要遏制地方债攀升的努力变得更为复杂。
德银报告预测，2015年中国财政收入同比增幅可能仅有1%，为1981年以来的最低。该行预计地方政府收入将下降2%，为1994年以来首次下滑。报告称，占到地方政府收入逾三分之一的土地出让金收入或将下降20%。
德银经济学家张智威和Andrey Shi认为，在经济放缓，尤其是地价下滑打击政府收入的情况下，危机或将渐近。
“中国可能会面临自1981年以来最为严重的财政挑战，”他们在周一刊出的研究报告中写道。
“我们认为这是中国经济面临的最大风险，而市场并没有充分认识到。”
中央政府需要为地方政府找出筹资渠道，从而为主要的社会服务支出提供资金，同时又得保证支出符合规范--这是一个要平衡经济和政治的难题。(完)
(编译 王洋; 审校 屈桂娟)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。