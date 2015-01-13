更正-《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.23%，现券情绪尚可需求料中性

(更正内文第一段的预测均值为＂3.23%＂，非＂3.21%＂)

* 招标品种: 财政部一年期固息国债

* 招标金额: 200亿元人民币

* 招标时间: 周三(14日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.15%-3.40%

* 预测均值: 3.23%(按各家机构预测值平均)

路透上海1月13日 - 中国财政部周三将招标发行今年首期国债，期限一年。路透调查显示，新股密集申购期资金面好于预期，现券市场买意再现，虽然该期限品种不纳入承销团考核或削弱部分需求，但在二级向暖情绪影响下，料需求偏中性，利率预测均值落在3.23%。

交易员同时指出，明日资金面变化及二级市况还将左右投标情绪，因此该期债招标结果尚存不确定性。

“本来不看好，但今天二级情绪好像还不错。”上海一银行交易员称，从今天资金情况看，明天应该也不会太紧，会有点支撑吧。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，1年期品种最新收益率为3.2146%。

“没返费没任务，按往常得估值往上20bp，”华北一银行交易员表示，今天市场收益率还下了不少，估计至少需求不会太差。

银行间市场周二早盘大行资金供给较为充裕，舒缓密集IPO压力，隔夜回购利率 延续元旦后跌势，幅度接近10个基点(bp)。不过稍长期限的七天及14天品种，则持稳或小涨。

根据中国财政部国债承销团成员考核指标的相关规定，一年期国债暂不设立最低承销额，不纳入承销团考核范围；其余期限品种最低投标、承销义务则规定，承销团甲类成员最低承销额(含追加承销部分)为当次国债竞争性招标额的1%；乙类为0.2%。

明日招标新债发行量为200亿元人民币，为财政部今年第一期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。