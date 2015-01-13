中国金融：银监会最新核准27家银行开办信贷资产证券化业务资格--消息

路透北京1月13日 - 在盘活存量的顶层设计思路引导下，越来越多银行加入到信贷资产证券化业务的行列。超过三位消息人士周二透露，中国银监会近日发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格。

在这份文件中，银监会表示，核准的27家银行开办资产证券化业务应履行相应备案登记程序，并遵守《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》。

“包括平安银行在内的27家银行获得了开办信贷资产证券化业务资格，标志着信贷资产证券备案制项目的实质性启动。”平安银行在其官方平台表示。

去年末，银监会下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批。

目前，银监会尚未就此事对路透进行回复。

该份文件表示，批复的银行应及时向监管机构报告业务开办过程中的重大事项和风险问题。

平安银行称，信贷资产证券有助于优化该行的存贷结构，提高资产的流动性，同时丰富信贷风险转移途径，有效降低信贷风险，改善融资结构，减少经济资本占用，提高资产回报率。

银监会文件显示，此次批复的27家银行包括中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、平安银行、浦发银行等股份制银行，以及多家城商行。