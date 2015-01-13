金属期市：伦敦期铜跌至五年新低，受中国基金抛盘打压

油价持续下行，布兰特及美国原油双双跌至近六年新低，主要消费国 中国原油进口创新高利多不敌全球供应过剩利空。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌至每吨5,932.75美元， 创下2009年10月以来新低，0731GMT报在每吨5,946美元，上日为下跌1.3% 。 上海期交所主力3月期铜 大跌2.8%至42,890元人民币(6,916 美元)，为3月以来最低。 中国2014年12月进出口增速优于市场预期，全年外贸总值增速3.4%则 正式宣告7.5%的目标落空。预计今年进出口形势料略有改善，出口强于进 口导致的高顺差格局料延续。 澳新银行(澳盛/ANZ)的Natalie Rampono表示，逢低承接买盘亦带动 中国铜进口升至史上第五高水准。 她说，“这意味着中国买家持续趁机买进，大宗商品价格偏低使他们 能够补充供应链中相对偏低的存货。这的确意味着基本需求正在改善，但 是基期水准相当低。” 抛盘亦打击其他金属表现，而商品指数权重调整将持续至1月14日，L ME期镍 及期铅 各下跌约1%。未受到权重调整影响的期锡<C MSN3>亦下跌近1%。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 白云/张明钧; 审校 蔡美珍/王兴亚)