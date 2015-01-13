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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 16:21 BJT

金属期市：伦敦期铜跌至五年新低，受中国基金抛盘打压

油价持续下行，布兰特及美国原油双双跌至近六年新低，主要消费国
中国原油进口创新高利多不敌全球供应过剩利空。
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌至每吨5,932.75美元，
创下2009年10月以来新低，0731GMT报在每吨5,946美元，上日为下跌1.3%
。
    
    上海期交所主力3月期铜 大跌2.8%至42,890元人民币(6,916
美元)，为3月以来最低。
    
    中国2014年12月进出口增速优于市场预期，全年外贸总值增速3.4%则
正式宣告7.5%的目标落空。预计今年进出口形势料略有改善，出口强于进
口导致的高顺差格局料延续。 
    
    澳新银行(澳盛/ANZ)的Natalie Rampono表示，逢低承接买盘亦带动
中国铜进口升至史上第五高水准。
    
    她说，“这意味着中国买家持续趁机买进，大宗商品价格偏低使他们
能够补充供应链中相对偏低的存货。这的确意味着基本需求正在改善，但
是基期水准相当低。”

    抛盘亦打击其他金属表现，而商品指数权重调整将持续至1月14日，L
ME期镍 及期铅 各下跌约1%。未受到权重调整影响的期锡<C
MSN3>亦下跌近1%。(完)
      
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 (编译 白云/张明钧; 审校 蔡美珍/王兴亚)
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