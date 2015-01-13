金属期市：伦敦期铜跌至五年新低，受中国基金抛盘打压

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
油价持续下行，布兰特及美国原油双双跌至近六年新低，主要消费国 中国原油进口创新高利多不敌全球供应过剩利空。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌至每吨5,932.75美元， 创下2009年10月以来新低，0731GMT报在每吨5,946美元，上日为下跌1.3% 。 上海期交所主力3月期铜 大跌2.8%至42,890元人民币(6,916 美元)，为3月以来最低。 中国2014年12月进出口增速优于市场预期，全年外贸总值增速3.4%则 正式宣告7.5%的目标落空。预计今年进出口形势料略有改善，出口强于进 口导致的高顺差格局料延续。 澳新银行(澳盛/ANZ)的Natalie Rampono表示，逢低承接买盘亦带动 中国铜进口升至史上第五高水准。 她说，“这意味着中国买家持续趁机买进，大宗商品价格偏低使他们 能够补充供应链中相对偏低的存货。这的确意味着基本需求正在改善，但 是基期水准相当低。” 抛盘亦打击其他金属表现，而商品指数权重调整将持续至1月14日，L ME期镍 及期铅 各下跌约1%。未受到权重调整影响的期锡<C MSN3>亦下跌近1%。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 白云/张明钧; 审校 蔡美珍/王兴亚)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。