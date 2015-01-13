全球金市：金价攀升至12周高位，因油价及股市下跌

0746GMT，现货金 上涨0.3%，报每盎司1,237.15美元，之前一 度升至10月23日迄今高位每盎司1,238.81美元。美国黄金期货 攀 升至1,242美元，同样也是10月以来高点。 MKS Capital交易员James Gardiner表示，“如果黄金今天在1,238-3 9美元左右花一些时间盘整”，那么1,240美元附近的买盘“可能会令金价 升至1,240美元区间中段。” 其他交易员表示，美元疲弱以及中国实货市场买兴亦支持了价格。 不过，认为黄金今年能守住涨势的人并不太多。 巴克莱预计金价今年将跌破1,130美元，这一水平是2010年以来的低 位。 “我们预计黄金价格将在2015年测试新低，因其将面对美元兑欧元触 及逾10年前高位，以及美国九年来首次升息的状况。”巴克莱分析师Suki Cooper在一份报告中表示。 --------------------------0746GMT--------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1237.15 3.89 0.32 现货银 16.74 0.21 1.27 现货铂金 1239.25 1.51 0.12 现货钯金 806.05 -0.25 -0.03 COMEX期金 1238.1 5.3 0.43 COMEX期银 16.8 0.236 1.42 汇率 欧元/美元 1.1848 美元指数 91.976 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/洪曦; 审校 王兴亚/张明钧)