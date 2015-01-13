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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 16:18 BJT

全球金市：金价攀升至12周高位，因油价及股市下跌

0746GMT，现货金 上涨0.3%，报每盎司1,237.15美元，之前一
度升至10月23日迄今高位每盎司1,238.81美元。美国黄金期货 攀
升至1,242美元，同样也是10月以来高点。
    
    MKS Capital交易员James Gardiner表示，“如果黄金今天在1,238-3
9美元左右花一些时间盘整”，那么1,240美元附近的买盘“可能会令金价
升至1,240美元区间中段。”
    
    其他交易员表示，美元疲弱以及中国实货市场买兴亦支持了价格。
    
    不过，认为黄金今年能守住涨势的人并不太多。
    
    巴克莱预计金价今年将跌破1,130美元，这一水平是2010年以来的低
位。
    
    “我们预计黄金价格将在2015年测试新低，因其将面对美元兑欧元触
及逾10年前高位，以及美国九年来首次升息的状况。”巴克莱分析师Suki
 Cooper在一份报告中表示。
    
    --------------------------0746GMT---------
                     价格    变动     涨跌%

    现货金        1237.15    3.89     0.32
    现货银          16.74    0.21     1.27
    现货铂金      1239.25    1.51     0.12
    现货钯金       806.05   -0.25    -0.03
    COMEX期金      1238.1     5.3     0.43
    COMEX期银        16.8   0.236     1.42
    汇率
    欧元/美元      1.1848  
    美元指数       91.976

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王丽鑫/洪曦; 审校 王兴亚/张明钧)
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