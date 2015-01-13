全球金市：金价攀升至12周高位，因油价及股市下跌

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
0746GMT，现货金 上涨0.3%，报每盎司1,237.15美元，之前一 度升至10月23日迄今高位每盎司1,238.81美元。美国黄金期货 攀 升至1,242美元，同样也是10月以来高点。 MKS Capital交易员James Gardiner表示，“如果黄金今天在1,238-3 9美元左右花一些时间盘整”，那么1,240美元附近的买盘“可能会令金价 升至1,240美元区间中段。” 其他交易员表示，美元疲弱以及中国实货市场买兴亦支持了价格。 不过，认为黄金今年能守住涨势的人并不太多。 巴克莱预计金价今年将跌破1,130美元，这一水平是2010年以来的低 位。 “我们预计黄金价格将在2015年测试新低，因其将面对美元兑欧元触 及逾10年前高位，以及美国九年来首次升息的状况。”巴克莱分析师Suki Cooper在一份报告中表示。 --------------------------0746GMT--------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1237.15 3.89 0.32 现货银 16.74 0.21 1.27 现货铂金 1239.25 1.51 0.12 现货钯金 806.05 -0.25 -0.03 COMEX期金 1238.1 5.3 0.43 COMEX期银 16.8 0.236 1.42 汇率 欧元/美元 1.1848 美元指数 91.976 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/洪曦; 审校 王兴亚/张明钧)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。