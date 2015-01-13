重温稿-《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.23%，现券情绪尚可需求料中性

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
* 招标品种: 财政部一年期固息国债
* 招标金额: 200亿元人民币
* 招标时间: 周三(14日)9:30-10:30
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间: 3.15%-3.40%
* 预测均值: 3.23%(按各家机构预测值平均)
路透上海1月13日 - 中国财政部周三将招标发行今年首期国债，期限一年。路透调查显示，新股密集申购期资金面好于预期，现券市场买意再现，虽然该期限品种不纳入承销团考核或削弱部分需求，但在二级向暖情绪影响下，料需求偏中性，利率预测均值落在3.23%。
交易员同时指出，明日资金面变化及二级市况还将左右投标情绪，因此该期债招标结果尚存不确定性。
“本来不看好，但今天二级情绪好像还不错。”上海一银行交易员称，从今天资金情况看，明天应该也不会太紧，会有点支撑吧。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，1年期品种最新收益率为3.2146%。
“没返费没任务，按往常得估值往上20bp，”华北一银行交易员表示，今天市场收益率还下了不少，估计至少需求不会太差。
银行间市场周二早盘大行资金供给较为充裕，舒缓密集IPO压力，隔夜回购利率 延续元旦后跌势，幅度接近10个基点(bp)。不过稍长期限的七天及14天品种，则持稳或小涨。
根据中国财政部国债承销团成员考核指标的相关规定，一年期国债暂不设立最低承销额，不纳入承销团考核范围；其余期限品种最低投标、承销义务则规定，承销团甲类成员最低承销额(含追加承销部分)为当次国债竞争性招标额的1%；乙类为0.2%。
明日招标新债发行量为200亿元人民币，为财政部今年第一期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。
上述债1月15日开始计息，招标结束至1月19日进行分销，1月21日起上市交易。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。