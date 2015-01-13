更新版 1-中国金融：银监会核准27家银行开办信贷资产证券化业务资格--消息

* 银监会核准27家银行信贷资产证券化业务资格

* 五大行亦有信贷资产证券化资格，但尚未公布

* 部分核准银行已有发行计划 (新增更多细节和评论)

路透北京1月13日 - 在盘活存量的顶层设计思路引导下，中国越来越多银行加入到信贷资产证券化业务的行列。超过三位消息人士周二透露，中国银监会近日发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格。

在这份文件中，银监会表示，核准的27家银行开办资产证券化业务应履行相应备案登记程序，并遵守《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》。

“去年银行有资产证券化业务，但是审批制，现在这27家批复下来的银行今后就可以用备案制开展业务。”一位银行业人士称。

平安银行 在其官方平台表示，包括平安银行在内的27家银行获得了开办信贷资产证券化业务资格，标志着信贷资产证券备案制项目的实质性启动。

另有两位消息人士表示，除此次核准的27家股份制银行和城商行外，国有五大商业银行也有开展信贷资产证券化的资格，只是尚未对外公布。

“这次的批复是（银监会）银行二部发的，大行是一部管理，下发稍微慢一些。”消息人士称。

去年末，银监会下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批。

目前，银监会尚未就此事对路透查询进行回复。

该份文件表示，批复的银行应及时向监管机构报告业务开办过程中的重大事项和风险问题。

**核准银行已有计划**

平安银行称，信贷资产证券有助于优化该行的存贷结构，提高资产的流动性，同时丰富信贷风险转移途径，有效降低信贷风险，改善融资结构，减少经济资本占用，提高资产回报率。

该行表示，目前，其2014对公信贷资产证券化产品已获得银监会和央行审批通过，准备近期在银行间市场发行；平安银行汽车抵押贷款资产证券化产品也获得银监会审批，正在积极筹备推进之中。

另一家核准银行--宁波银行 也在官方平台宣布，目前该行正在积极推进第二期信贷资产证券化项目，所释放的信贷额度仍将继续支持中小企业和实体经济。

银监会文件显示，此次批复的27家银行包括中信银行 、光大银行 、华夏银行 、民生银行 、招商银行 、兴业银行 、平安银行、浦发银行 等股份制银行，以及多家城商行。

根据中国债券网统计数据，截至2014年12月，各市场发行的资产支持证券规模为2,688.93亿元人民币。