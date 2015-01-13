南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦1月13日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：继续在120附近区域遭遇阻力，更高的阻力位在120.80水准。美元看起来陷入区间交投，很可能再度跌向115.60。若跌破117.80即可支持上述猜测。
欧元/美元：虽然勉力守在1.1750附近的近期低点上方，但也不能排除出现轧空行情的可能。上周五的日线蜡烛图偏多，因此欧元很可能回升向1.1975，然后继续升向1.2000。主要阻力位在200个月移动均线切入位1.2240。若跌破1.1750，则下档目标为1.1600。
英镑/美元：周五呈现拉回走势且没有在1.5100下方停留很长时间，因此英镑很有可能反弹向1.5320。英镑无需首先攻克盘中阻力位1.5180。过去两日的日线蜡烛图形态表明有可能出现轧空走势。盘中支撑位仍在上周低点1.5035以及1.4980。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1834 1.1833 +0.01 -2.17 1.2097
美元/日圆 118.29 118.32 -0.03 -1.16 119.68
欧元/日圆 139.99 140.05 -0.04 -3.30 144.77
美元/瑞郎 1.0147 1.0146 +0.01 +2.07 0.9941
英镑/美元 1.5136 1.5170 -0.22 -2.81 1.5573
美元/加元 1.1965 1.1972 -0.06 +2.99 1.1618
澳元/美元 0.8180 0.8156 +0.29 +0.15 0.8168
新西兰元/美元 0.7782 0.7781 +0.01 -0.19 0.7797
欧元/瑞郎 1.2008 1.2008 +0.00 -0.15 1.2026
欧元/英镑 0.7817 0.7797 +0.26 +0.80 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5569 9.5557 +0.01 +0.93 9.4688
美元/挪威克朗 7.7636 7.7435 +0.26 +3.90 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张明钧)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。