路透伦敦1月13日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：继续在120附近区域遭遇阻力，更高的阻力位在120.80水准。美元看起来陷入区间交投，很可能再度跌向115.60。若跌破117.80即可支持上述猜测。

欧元/美元：虽然勉力守在1.1750附近的近期低点上方，但也不能排除出现轧空行情的可能。上周五的日线蜡烛图偏多，因此欧元很可能回升向1.1975，然后继续升向1.2000。主要阻力位在200个月移动均线切入位1.2240。若跌破1.1750，则下档目标为1.1600。

英镑/美元：周五呈现拉回走势且没有在1.5100下方停留很长时间，因此英镑很有可能反弹向1.5320。英镑无需首先攻克盘中阻力位1.5180。过去两日的日线蜡烛图形态表明有可能出现轧空走势。盘中支撑位仍在上周低点1.5035以及1.4980。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1834 1.1833 +0.01 -2.17 1.2097

美元/日圆 118.29 118.32 -0.03 -1.16 119.68

欧元/日圆 139.99 140.05 -0.04 -3.30 144.77

美元/瑞郎 1.0147 1.0146 +0.01 +2.07 0.9941

英镑/美元 1.5136 1.5170 -0.22 -2.81 1.5573

美元/加元 1.1965 1.1972 -0.06 +2.99 1.1618

澳元/美元 0.8180 0.8156 +0.29 +0.15 0.8168

新西兰元/美元 0.7782 0.7781 +0.01 -0.19 0.7797

欧元/瑞郎 1.2008 1.2008 +0.00 -0.15 1.2026

欧元/英镑 0.7817 0.7797 +0.26 +0.80 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5569 9.5557 +0.01 +0.93 9.4688

美元/挪威克朗 7.7636 7.7435 +0.26 +3.90 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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