台湾央行：共发行4,143亿台币存单，存单发行余额减62亿

路透台北1月13日 - 台湾央行周二公布，共发行4,143亿台币存单，与今日存单到期金额4,205亿台币相较，存单发行余额减62亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,106.0

91天期 0.93 29.0

182天期 1.05 8.0

央行上日共发行1,241亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,938.10亿台币。