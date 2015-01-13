台湾央行：共发行4,143亿台币存单，存单发行余额减62亿

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透台北1月13日 - 台湾央行周二公布，共发行4,143亿台币存单，与今日存单到期金额4,205亿台币相较，存单发行余额减62亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 4,106.0
91天期 0.93 29.0
182天期 1.05 8.0
央行上日共发行1,241亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,938.10亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为124亿台币，累积超额准备为349亿台币、加计前期1%的超额准备为2,478亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。