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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 16:40 BJT

更正-《汇市简讯》美元/日圆技术面略微偏空，信号相互矛盾

(因译文有误，第四段应为令“空头”难以施展，非“多头”)

    0826GMT
    
    *  美元/日圆连续第二日收在一目均衡基准线下方
    *  今日触及1月以来新低117.72
    *  日线尚未能收在云区之内
    *  云区介于113.53-118.53，令空头难以施展
    *  图表：link.reuters.com/gyw73w  (完)
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