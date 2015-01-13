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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 17:36 BJT

更新版 1-中国汇市：贸易数据助人民币收创逾两周新高，顺差恶化前难见贬值

* 人民币收创逾两周新高
    * 中间价连三日上涨至两周高位
    * 中国贸易数据好于预期提振走势
    * 顺差显着收窄前汇率难见贬值空间

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京1月13日 - 人民币兑美元即期 周二收创逾两周新高，追随中间价连
三日升值步伐。市场人士称，尽管人民币盘一度遭遇隔夜美元空头获利平仓与油盘购汇阻力
，但难掩中国贸易数据好于预期的提振。在贸易顺差显着收窄前，人民币难见贬值空间。
    
    他们并称，因市场预期今日贸易数据向好，隔夜美元空头较多；但国际油价 疲弱
亦刺激今日油盘出手购汇，短期油盘购汇动力犹存。     

    “贸易顺差496亿美元继续高位运行，在顺差显着收窄前，人民币料保持稳定甚至小幅
升值，难见贬值空间。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示。
     
    民生证券宏观团队认为，随着对外直接投资加速，资本账户逆差扩大，或逐步抵削经常
账户顺差，人民币将保持供需平衡，双向波动将成新常态。
    
    “市场供求相对平衡，走势要看央行怎么引导了。”民生证券宏观研究员朱振鑫表示。
    
    中国海关周二公布，按美元计价的2014年12月出口同比增长9.7%， 进口同比下降2.4%;
路透调查预估中值分别为增长6.8%和下降7.4%。12月贸易顺差496.13亿美元，路透调查预估
中值为顺差498.5亿美元。 
                
    全球汇市，日圆兑美元触及一个月高位，在油价大跌引发对全球经济增长疑虑的背景下
，对避险资产的需求稳定。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
        
 在岸市场人民币兑美元             今日            上日    升贬
 即期成交价格                     6.1983          6.2036  0.09%
 中间价                           6.1195          6.1233  0.06%
 成交额                           155亿美元               
                                                          
 日内相对于中间价最大波幅         -1.40% (上限±  日高    日低
                                  2%)                     
 日内波动幅度(pips)               72              6.1980  6.2052
 2015年来即期升贬值幅度           0.09%                   
 1年期美元/人民币掉期升水         1700                    
                                                          
                                                          
 离岸人民币市场,北京时间17:02     今日            上日    
 1年期NDF                         6.3000/10       6.3025  
 CNH即期                          6.1980/6.2003   6.1967  
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 倪蔚丹; 审校 张喜良/杨淑祯)
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