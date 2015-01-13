更正（官方）-中国证券：上交所周三挂牌备案制后首只资产支持证券，发行规模4.05亿

(更正：上交所将挂牌日期由“15日”更正为“14日”。)

路透北京1月13日 - 中国上海证券交易所周二表示，由恒泰证券担任计划管理人的“宝信租赁一期资产支持专项计划资产支持证券”将于14日（周三）在上交所挂牌转让，成为资产证券化备案制新规发布以来首只挂牌转让的资产支持证券。

上交所新闻稿表示，本次资产支持证券发行规模4.05亿元人民币，其中优先级档3.61亿元，分为优先A-1级、优先A-2级和优先-B级三个品种，优先A级的信用评级为AAA，优先A-1级和优先A-2级的发行利率分别为6.15%和6.20%，面向合格投资者发行。

该资产支持证券产品次级档0.44亿元，由宝信租赁全额认购。其基础资产为宝信租赁转让给专项计划的租赁债权，产品采用了包括优先/次级结构、差额支付承诺等多重增信措施保障投资者权益。

据上交所相关业务负责人介绍，上交所将加快推出大类基础资产的证券化产品；并进一步完善交易结算机制，拓展多元化的投资者群体，近期将抓紧推出债券质押式协议回购，为包括资产证券化产品在内的各类固定收益产品提供多样化的回购融资工具。