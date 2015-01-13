更新版 1-欧洲央行：深入讨论了购债计划，不会受希腊大选影响--执委科尔

标题新闻：三位共和党众议员转变立场支持修改后的医保议案，称周四可能投票但不确定能否通过
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欧洲央行政策会议的三天后，希腊将举行大选。当问到希腊大选对欧洲央行决策的影响程度时，科尔表示“在那里的一场选举，不会对货币政策路径造成任何改变。”
反对撙节的左翼激进联盟党(Syriza)目前在希腊民调中领先。Syriza希望撤消纾困计划中的撙节条款，重新谈判希腊的债务责任，这令外界担心希腊将会违约及可能退出欧元。
科尔表示，保持欧元成员国身份及推进改革措施，对希腊具有重大利益。
至于物价方面，他表示欧洲央行不能无视欧元区通胀率远低于物价稳定水准的事实。目前欧元区通胀率为负0.2%，欧洲央行界定的物价稳定水准为略低于2%。
“油价持续下跌，令民众在当前环境下对央行通胀率目标失去信任的风险升高，”他称。(完) (编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 王兴亚/张明钧)
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