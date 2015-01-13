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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 17:04 BJT

《全球汇市》日圆兑美元升至一个月高位，油价下滑损及风险偏好

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1822 1.1833 -0.09 -2.27 1.2097

美元/日圆 118.23 118.32 -0.08 -1.21 119.68

欧元/日圆 139.76 140.05 -0.21 -3.46 144.77

美元/瑞郎 1.0154 1.0146 +0.08 +2.14 0.9941

英镑/美元 1.5123 1.5170 -0.31 -2.89 1.5573

美元/加元 1.1975 1.1972 +0.03 +3.07 1.1618

澳元/美元 0.8168 0.8156 +0.15 +0.00 0.8168

新西兰元/美元 0.7770 0.7781 -0.14 -0.35 0.7797

欧元/瑞郎 1.2009 1.2008 +0.01 -0.14 1.2026

欧元/英镑 0.7815 0.7797 +0.23 +0.77 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4655 9.5557 -0.94 -0.03 9.4688

美元/挪威克朗 7.7491 7.7435 +0.07 +3.71 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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