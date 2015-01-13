中国政策：取消稀土、钨、钼等出口配额是考虑WTO相关裁决的调整--商务部

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透北京1月13日 - 中国商务部条约法律司负责人周二就中国政府取消对稀土等产品出口配额管理发表谈话称，稀土、钨、钼等产品出口配额的取消是配合国内稀土等资源类产品管理制度改革，综合考虑世界贸易组织(WTO)相关裁决执行所进行的一项政策调整。
商务部网站刊登的新闻稿称，近年来，为有效保护和合理利用稀土等相关资源、规范行业市场秩序、转变发展方式、实现资源类产业转型升级，中国政府充分利用经济和市场手段。相关配额的取消是统筹国内国外两个市场、两种资源的一项具体政策选择，充分显示了让市场在资源配置中发挥决定性作用的决心。
该负责人强调，作为世贸组织的重要一员，中方一贯尊重世贸组织规则和争端解决机构裁决。中方将继续以符合世贸组织规则的方式加强对资源类产品的保护，促进资源和环境保护，维护公平竞争，实现可持续发展。
全球逾90%的稀土产出来自中国。中国2010年提高稀土出口关税并实施严格的配额管理，称国际市场上稀土的低廉价格不足以体现稀土开采的环境成本，但日本、欧洲和美国的稀土进口商则抱怨此举违反贸易规则。
去年3月WTO裁定中国的稀土等产品出口管理措施违规，此后外界普遍预计中国将取消配额管理，代之以提高资源税。 (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。