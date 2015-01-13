中国金属：产能过剩拖累铝价下跌，铝制品出口大跃进

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透墨尔本1月13日 - 多位交易商及分析师表示，中国铝产能过剩的情形将延续数月，打压本地铝价，并提升将铝制品运往海外的吸引力。
铝制品出口增加，将有助于纾缓西方供应短缺，但同时也会加剧与西方生产商的竞争。全球最大铝产地的出口已经拖累原铝的升水，即在亚洲取得实货金属的成本有所缩减。
“我们的确预期中国价格偏低的情形将持续，”北京顾问机构AZ-China董事总经理Paul Adkins表示。
“驱动中国铝产业的力量并非市场经济，而是举债。由于需要偿付债务，工厂就得持续运转。”
供给过剩的情形越发严重，因铝业对于本地经济成长有很大贡献，地方政府因而补贴铝生产商的能源成本。
据AZ China估计，中国目前有超过半数产能亏损经营，就连接受补贴后还是亏钱。AZ China预估今年中国国内约有100-130万吨的供给过剩。
上海期交所期铝价格 1月屡创新低，周二跌至每吨12,685元人民币(2,045美元)，为2005年以来最低，从9月中旬以来已经下跌超过16%。
在此同时，中国铝制品出口去年成长约19%，分析师预期这样的趋势将延续至2015年，因本地市场价格低于国际市场。
中国12月未锻造铝及铝制品出口从11月的39万吨跳增至54万吨，增幅达38%。
不过偏低的价格可能导致中国关闭部分产能。中国研究机构安泰科(Antaike)估计，自去年底以来已有约40万吨的铝产能退场。(完) (编译 张明钧; 审校 屈桂娟)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。