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货币新闻 | 2015年 1月 13日 星期二 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月13日

路透伦敦1月13日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           191,325            +3,925
    锡            12,085               -25
    铅           215,825            -4,325
    锌           667,700            -3,175
    铝         4,149,300            -7,750
    镍           416,436            +1,704
    铝合金        26,520              持平
    NASAAC        79,820              -200
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据        库存分布                品种      库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅        MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡        MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金    MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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