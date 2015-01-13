台湾汇市：台币随韩元略收贬，31.80价位压力需化解

* 随韩元略收贬，观望美元进一步动向 * 台币在31.800压力不轻，需亚币带动方能突破 * 明日实质交易区间暂看31.770-31.870 路透台北1月13日 - 台币兑美元 周二微幅收贬。交易员表示，今日台币主要随韩元等亚 洲货币波动，午后美元略偏强，韩元收低，使得台币终场以下跌作收。 汇银人士指出，今日盘面交投以实质需求为主。由于日圆、韩元都未再进一步升破关键价位，进口商在31 .800附近的美元买需转强，但也有外商银行反手出脱，使得台币多在狭幅区间内波动。 〞两边都有些需求，台币在31.800面临不小压力，必须要韩元进一步表态。〞一位本地银行交易员说。 另一外商银行交易员也指出，韩元兑美元未能进一步升破1,080价位，日圆兑美元也在117.5前止步，除非 亚洲货币再出现一波明显升幅，否则台币不易攻克31.800价位。 惟本地银行交易员认为，韩元兑美元短线自1,100回升至1,080，升值幅度明显大于台币。市场还是有人认 为台币有进一步反弹的机会，若能升破31.800，下一关就是31.500。 今日台币主要交易区间在31.810-31.859，上日交易区间在31.790-31.856。交易员预估明日台币主交投区 在31.770-31.870。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略收敛；一个月远汇 尾盘报31.825/31.835左右，上日收在31.860。 台湾股市周二收盘小幅上涨。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超25.80亿台币,中止连续两 个交易日卖超共计15.29亿台币。 周二亚币多数为持稳趋坚，马币表现相对落后，因受油价再度转跌拖累。韩元兑美元 周二收低，全 天交投震荡，市场基本上充斥避险心态。 本周全球重要经济事件与数据包括： 1/13(二)：美国12月联邦预算、美国11月JOLTS职位空缺数和1月IBD经济乐观指数、美国明尼亚波利斯联 储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话； 1/14(三)：美国12月进出口价格和12月零售销售、美国11月企业库存、欧元区11月工业生産、美国费城联 储总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说、美联储公布经济褐皮书； 1/15(四)：台积电 2014年第四季财报及2015年第一季展望说明会、美国1月纽约及费城联邦储备 银行制造业指数、美国12月最终需求PPI和核心最终需求PPI、韩国央行举行货币政策会议、日本央行地区分行 经理举行季度会议，央行总裁黑田东彦在会议开始发表讲话，该会议将对地区经济状况发布季度报告； 1/16(五)：美国12月CPI、美国12月工业生産、美国1月路透/密西根大学消费者信心指数、美国12月克利 夫兰联邦储备银行CPI、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话、美 国圣路易斯联储总裁布拉德在芝加哥特许金融分析师(CFA)协会就美国经济和货币政策发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.862 31.856 31.810-31.879 31.870 6.06 7.71 元太外汇经纪公司 31.860 31.858 31.810-31.875 31.872 3.83 3.75 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.080/-0.055 -0.085/-0.065 (完)