德国财政：政府实现1969年以来首次预算平衡，比原计划提前一年

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
这是德国自1969年以来首次实现联邦预算平衡，对总理梅克尔领导的政府而言是一件好事，政府把这一目标写入了2013年末签署的联盟协议。
根据财政部提供的2014年预算数字初值，去年政府税收增加至2,708亿欧元，较此前预估高出约26亿欧元。
政府支出较最初计划少10亿欧元，为2,955亿欧元，创2009年以来最低。这主要是因为欧洲央行指标利率处于历史低位的情况下，德国政府在公债利息方面的支出大幅减少。(完) (编译 白云/王兴亚；审校 蔡美珍/王丽鑫)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。