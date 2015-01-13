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货币新闻 | 2015年 1月 13日 星期二 17:27 BJT

德国财政：政府实现1969年以来首次预算平衡，比原计划提前一年

这是德国自1969年以来首次实现联邦预算平衡，对总理梅克尔领导的政府而言是一件好事，政府把这一目标写入了2013年末签署的联盟协议。

根据财政部提供的2014年预算数字初值，去年政府税收增加至2,708亿欧元，较此前预估高出约26亿欧元。

政府支出较最初计划少10亿欧元，为2,955亿欧元，创2009年以来最低。这主要是因为欧洲央行指标利率处于历史低位的情况下，德国政府在公债利息方面的支出大幅减少。(完) (编译 白云/王兴亚；审校 蔡美珍/王丽鑫)
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