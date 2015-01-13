中国房地产：上海今年办公楼及商铺供应加剧，租金面临调整压力--高力

路透上海1月13日 - 作为中国商业地产风向标之一的上海，今年将因供需形势变化而面临一些小幅调整压力。国际商业地产服务商--高力国际周二预计，由于今年上海的写字楼及商铺市场均有大量新增供应量，上海本地的商业地产租金整体将面临一些下调压力。

高力国际还指出，基于购房情绪回升及贷款条件放宽等，上海今年的住宅销售量预计呈稳步上升。豪宅市场（售价5万元人民币/平米以上）预计将保持活跃，主要因为投资者对于上海高档房产升值前景仍充满信心，以及不少发展商去库存而持续推动新房入市。

高力国际中国调研部董事谢靖宇指出，今年内上海核心区甲级写字楼新增八个项目共计70.2万平米，新增供应量较2014年增加127%，这使得核心区今年空置率将小幅上升，新增供应或将成为导致租金下调的一个因素。不过因多数新增供应的建筑标准更高，从而令其租金水涨船高，因此市场整体租金的调整幅度较小。

2014年，由于来自金融、专业服务、消费品及贸易等行业的企业租赁需求，上海核心区办公楼的空置率已降至六年来最低点，去年浦东办公楼的租金上调一成左右，浦西因需消化大量供应，租金涨幅仅0.6%。高力国际预期，今年浦西办公楼租金或将小幅下调，浦东办公楼租金增速放缓。

谢靖宇指出，今年上海办公楼需求的驱动因素主要来自：其一是随着上海经济结构逐步优化，企业办公需求继续上升；其次是降息后减轻企业财务成本，支持其付租能力；第三是上海自贸区今年3月起将扩容至陆家嘴、张江和金桥，肯定会产生一些新的办公楼租赁需求。

至于商铺，高力国际预计今年上海将有八项新项目共计58万平米的商铺物业入市，这些新增供应显然将加剧业主间的竞争，并继续对净吸纳量施加压力。再加上电子商务带来的挑战，一些商铺业主将不得不为稳定其项目入驻率而作出调整，其中包括收租策略、业态及品牌组合的调整。

整体而言，上海中高端购物中心首层物业2014年平均租金同比下降4.3%，去年末每天每平米39.3元。