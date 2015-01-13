欧元债市：葡萄牙新发公债，ECB量化宽松政策预期压低公债收益率

标题新闻：三位共和党众议员转变立场支持修改后的医保议案，称周四可能投票但不确定能否通过
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周一路透调查的受访交易员表示，量化宽松势在必行，这种看法反映在欧元区公债的火热需求，公债收益率已跌至历史低位。
葡萄牙等一些国家的反应则是趁机发行长天期新债，减少未来几年的融资压力。除了一档10年债，葡萄牙计划为一档30年期公债定价，这是2006年来第一档30年债，也是历来第二次。
“他们利用这波量化宽松预期热潮，设法发行一些难度最高的券种。像这样的发债需要非常有利的条件才行，”德国商业银行利率分析师 David Schnautz称。
葡萄牙 、意大利 、西班牙10年期公债收益率 开盘下跌4个基点，分别报2.57%、1.77%及1.61%。其他欧元区指标公债收益率下跌1-2个基点，唯独希腊公债收益率小升。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 洪曦/蔡美珍；审校 王洋/张明钧)
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