欧元债市：葡萄牙新发公债，ECB量化宽松政策预期压低公债收益率

周一路透调查的受访交易员表示，量化宽松势在必行，这种看法反映在欧元区公债的火热需求，公债收益率已跌至历史低位。

葡萄牙等一些国家的反应则是趁机发行长天期新债，减少未来几年的融资压力。除了一档10年债，葡萄牙计划为一档30年期公债定价，这是2006年来第一档30年债，也是历来第二次。

“他们利用这波量化宽松预期热潮，设法发行一些难度最高的券种。像这样的发债需要非常有利的条件才行，”德国商业银行利率分析师 David Schnautz称。

葡萄牙 、意大利 、西班牙10年期公债收益率 开盘下跌4个基点，分别报2.57%、1.77%及1.61%。其他欧元区指标公债收益率下跌1-2个基点，唯独希腊公债收益率小升。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价