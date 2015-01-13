表格：沪港通市场数据摘要--1月13日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透香港1月13日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周X发布的沪港通市场 数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 131.16亿元人民币（已用0.0%） 98.74亿元人民币（已用6.0%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中信证券 75,917,616 589,793,440 665,711,056 2 中国平安 154,623,244 111,292,097 265,915,341 3 青岛海尔 206,120,105 20,822,221 226,942,325 4 海螺水泥 122,900,381 30,810,105 153,710,486 5 上汽集团 55,286,565 93,962,870 149,249,435 6 贵州茅台 20,636,799 92,360,275 112,997,074 7 招商银行 15,077,580 76,960,548 92,038,128 8 中国太保 6,839,414 67,224,243 74,063,657 9 宇通客车 33,514,049 27,497,469 61,011,518 10 中国国旅 54,627,314 2,838,837 57,466,151 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 白云山 89,587,300 15,864,400 105,451,700 2 吉利汽车 84,526,250 2,117,800 86,644,050 3 中信银行 69,225,950 4,852,770 74,078,720 4 中海油田服务 15,503,200 25,308,680 40,811,880 5 上海电气 29,470,160 11,158,280 40,628,440 6 中信证券 9,637,950 29,902,100 39,540,050 7 民生银行 35,261,440 2,623,590 37,885,030 8 汇丰控股 26,668,360 1,397,660 28,066,020 9 腾讯控股 22,247,610 2,404,860 24,652,470 10 中国平安 18,396,275 5,279,525 23,675,800 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20150113)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。