版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 17:30 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月13日

路透香港1月13日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周X发布的沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    131.16亿元人民币（已用0.0%）      98.74亿元人民币（已用6.0%）
                                                  
  
 =================================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                    75,917,616      589,793,440        665,711,056
   2    中国平安                   154,623,244      111,292,097        265,915,341
   3    青岛海尔                   206,120,105       20,822,221        226,942,325
   4    海螺水泥                   122,900,381       30,810,105        153,710,486
   5    上汽集团                    55,286,565       93,962,870        149,249,435
   6    贵州茅台                    20,636,799       92,360,275        112,997,074
   7    招商银行                    15,077,580       76,960,548         92,038,128
   8    中国太保                     6,839,414       67,224,243         74,063,657
   9    宇通客车                    33,514,049       27,497,469         61,011,518
  10    中国国旅                    54,627,314        2,838,837         57,466,151
    
 =================================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    白云山                         89,587,300      15,864,400     105,451,700
   2    吉利汽车                       84,526,250       2,117,800      86,644,050
   3    中信银行                       69,225,950       4,852,770      74,078,720
   4    中海油田服务                   15,503,200      25,308,680      40,811,880
   5    上海电气                       29,470,160      11,158,280      40,628,440
   6    中信证券                        9,637,950      29,902,100      39,540,050
   7    民生银行                       35,261,440       2,623,590      37,885,030
   8    汇丰控股                       26,668,360       1,397,660      28,066,020
   9    腾讯控股                       22,247,610       2,404,860      24,652,470
  10    中国平安                       18,396,275       5,279,525      23,675,800
 
     （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here(20150113)C.pdf)
    

 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐