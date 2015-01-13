英国金融市场：英镑挫跌，因英国通胀率创2000年以来新低

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦1月13日 - 英国英镑兑美元周二下跌，此前数据显示英国12月通胀率创下逾14年来低位，降低英国央行于近期升息的压力。
英国国家统计局周二公布，12月CPI较前月持平，较上年同期增长0.5%，市场预估为上升0.7%。
数据公布前英镑 报在1.5115美元附近，数据公布后则是触及日低1.5077，日内下跌0.6%，且逼近上周触及的18个月低点1.5034。
英镑兑欧元 下跌0.4%至0.7830英镑，此前报在0.7813英镑。
数据公布后英国公债收益率(殖利率)起初走低，但之后回升。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
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