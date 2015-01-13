亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周低位，受油价下跌与日圆升值影响

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
“原油价格下跌，加上日圆上涨，促使盘初就有卖单出笼，”Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu表示。
油价周二持续下行，布兰特及美国原油双双跌至近六年新低，因石油输出国组织(OPEC)重要成员国力挺该组织11月不减产的决定。
日圆兑美元触及一个月高位，在油价大跌引发对全球经济增长疑虑的背景下，对避险资产的需求稳定。
Gu称，“有关马来西亚及泰国等橡胶产地洪灾将影响供给的揣测已经转淡，这亦增添胶价下跌压力。”
重要橡胶及棕榈油生产国--马来西亚一高阶政府官员上月表示，该国部分地区雨季造成洪灾，已经导致12月产出减少，这使得供给遭到压缩，并拉抬价格。
中国海关周二公布，按美元计价的12月出口同比增长9.7%，进口同比下降2.4%，分别优于路透调查预估的增长6.8%和下降7.4%，当月贸易顺差496.13亿美元。2014年全年出口同比增长6.1%，进口增0.4%；进出口总值增3.4%。
不过上述强劲数据并未对胶市构成支撑。
上海期交所主力5月期胶合约 下跌420元人民币，收报每吨12,920元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤141.2美分，下跌3.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/张明钧; 审校 徐文焰/张若琪)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。