亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周低位，受油价下跌与日圆升值影响

“原油价格下跌，加上日圆上涨，促使盘初就有卖单出笼，”Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu表示。

油价周二持续下行，布兰特及美国原油双双跌至近六年新低，因石油输出国组织(OPEC)重要成员国力挺该组织11月不减产的决定。

日圆兑美元触及一个月高位，在油价大跌引发对全球经济增长疑虑的背景下，对避险资产的需求稳定。

Gu称，“有关马来西亚及泰国等橡胶产地洪灾将影响供给的揣测已经转淡，这亦增添胶价下跌压力。”

重要橡胶及棕榈油生产国--马来西亚一高阶政府官员上月表示，该国部分地区雨季造成洪灾，已经导致12月产出减少，这使得供给遭到压缩，并拉抬价格。

中国海关周二公布，按美元计价的12月出口同比增长9.7%，进口同比下降2.4%，分别优于路透调查预估的增长6.8%和下降7.4%，当月贸易顺差496.13亿美元。2014年全年出口同比增长6.1%，进口增0.4%；进出口总值增3.4%。

不过上述强劲数据并未对胶市构成支撑。

上海期交所主力5月期胶合约 下跌420元人民币，收报每吨12,920元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤141.2美分，下跌3.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/张明钧; 审校 徐文焰/张若琪)